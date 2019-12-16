Путешествующие россияне после вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи шенгенских виз смогут получить пятилетний въездной документ, рассказал РИА Новости генконсул Италии Франческо Форте.

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В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам. Об этом рассказал генконсул Италии Франческо Форте. Он отметил, что правила «ничего существенно не поменяют».

Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

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