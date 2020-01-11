Происшествия
BFM.ruГенконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс». По его словам, Пригожин действительно прилетел в ФРГ рейсом «Аэрофлота», но его никто не задерживал.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Политика
Владимир Путин выступил за бессрочный закон об особом статусе Донбасса
Президент подчеркнул, что в рамках диалога с канцлером Германии тщательно обсуждалась ситуация на Донбассе.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Актера Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата
Исполнителя главной роли в фильме «Джокер» Хоакина Феникса арестовали в Вашингтоне за участие в митинге против изменения климата.
Общество
Из-за лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных
По данным исследования, проведенного университетом Сиднея, во время лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных, сообщает РИА Новости.
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Происшествия
Восемь человек погибли из-за шторма на юге США
По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных штормов, охвативших некоторые районы юга США, передает "Би-би-си".
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» не могут договориться об аренде Лысова
«Крылья Советов» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде защитника Михаила Лысова, утверждает «Спорт-Экспресс».
Здоровье
В Хабаровском крае построят инфекционный корпус детской больницы
Единоборства
Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
Кино
По комиксам Ex-Machina снимут полнометражный фильм
Серия комиксов писателя Брайана К. Вогана Ex-Machina ляжет в основу нового полнометражного фильма.
Шоу-бизнес
Историк: «Отречение Меган и Гарри может быть выгодно Елизавете II»
Кино
Канал FX продлил «Американскую историю ужасов» на три сезона
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Политика
Власти Крыма ответили на слова Поклонской о проблеме с выдачей паспортов
Наоборот, не только крымчанам, а еще и жителям с [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР тоже дают [паспорта] с упрощенной системой получения.
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).
Экономика
«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
Авто
Harley-Davidson представит спецверсию пикапа GMC Sierra
Американская компания Harley-Davidson совместно с GMC представит специальную версию полноразмерного грузовика GMC Sierra.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.