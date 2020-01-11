Общество

BFM.ruBFM.ruГенконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс». По его словам, Пригожин действительно прилетел в ФРГ рейсом «Аэрофлота», но его никто не задерживал.
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Генконсул РФ в Мюнхене опроверг задержание бизнесмена Евгения Пригожина

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Консул РФ: информация о задержании бизнесмена Пригожина является ложной

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Задержание Евгения Пригожина подтвердилось фото из немецких соцсетей

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Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

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