Общество
BFM.ruГенконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс». По его словам, Пригожин действительно прилетел в ФРГ рейсом «Аэрофлота», но его никто не задерживал.
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Происшествия
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
Политика
Путин и Меркель провели переговоры в Москве
11 января канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Политика
Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» не могут договориться об аренде Лысова
«Крылья Советов» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде защитника Михаила Лысова, утверждает «Спорт-Экспресс».
Политика
Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Политика
Власти Крыма ответили на слова Поклонской о проблеме с выдачей паспортов
Наоборот, не только крымчанам, а еще и жителям с [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР тоже дают [паспорта] с упрощенной системой получения.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
Политика
США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Здоровье
Названы 3 заболевания, особенно опасные в зимнее время
Группа зарубежных экспертов назвала 3 заболевания, которые в зимнее время особенно опасны.
Политика
Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Футбол
Эриксен согласовал контракт с «Интером»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером».
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Политика
Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Футбол
Дик Адвокаат: «Смолов хотел перейти в „Фейеноорд“»
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал об интересе клуба к нападающему «Локомотива» Федору Смолову.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев
Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
Армия и оружие
Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский
Российские фрегаты проекта 22350м по своим возможностям превосходят американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke и не уступают тоже американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.