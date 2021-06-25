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Общество

Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на деловые и туристические визы

Визовые центры Франции в Москве приостановили прием заявок на продление истекших во время пандемии шенгенских виз, который был открыт 1 июня.
ТАСС
Приостановка связана с тем, что Франция внесла Россию в список стран «красной зоны» по распространению коронавируса.
Коммерсантъ
В посольстве разъяснили, что включение в красную зону означает ужесточение условий въезда в страну.
ТАСС
«Посольство Франции сможет возобновить обработку такого вида виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию», — добавили в посольстве.
РБК

С чего всё началось

Визовые центры Франции в Москве прекратили прием заявок на продление пятилетнего шенгена

Визовые центры Франции в Москве приостановили прием заявок на продление истекших во время пандемии шенгенских виз, который был открыт 1 июня. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве Франции в РФ.
ТАССвчера в 14:01

Подробнее о событии

Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на деловые и туристические визы

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Посольство Франции в России приостановило приём заявок на продление «шенгена»

RT на русскомвчера в 13:52

Визовые центры Франции в Москве прекратили прием заявок на продление пятилетнего шенгена

ТАССвчера в 14:01

Посольство Франции в Москве сообщило о приостановке приема документов на продление шенгенских виз

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Lenta.ruвчера в 13:56

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