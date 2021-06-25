Роструд разъяснил основания для отстранения от работы непривитых от COVID-19

В ведомстве пояснили, что одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», из которого следует, что отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа в приеме на работу или отстранения от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.