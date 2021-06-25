Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на деловые и туристические визы
С чего всё началось
Визовые центры Франции в Москве прекратили прием заявок на продление пятилетнего шенгена
Визовые центры Франции в Москве приостановили прием заявок на продление истекших во время пандемии шенгенских виз, который был открыт 1 июня. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве Франции в РФ.
ТАССвчера в 14:01
Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на деловые и туристические визы
РИА Новостивчера в 14:33
Посольство Франции в России приостановило приём заявок на продление «шенгена»
RT на русскомвчера в 13:52
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