ИзвестияГенконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в СШАСредства генконсульства России в Нью-Йорке, расположенные на счете в банке Bank of America, были заблокированы.Известия"Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги", - отметил дипломат, указав, что заблокированная сумма является большой.Газета.RuСлавкин добавил, что генконсул в Нью-Йорке Сергей Овсянников уже вернулся на родину.РИА НовостиРабота консульства сейчас обеспечивается «из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий» и из средств, что платят граждане за консульские услуги.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАННародные новостиЦарьградЭкономика сегодняLife.ruГазета.RuИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейRT на русскомDaily StormКомсомольская правдаАБНРидусНТВПодробнее о событииГенконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в СШАИзвестиявчера в 14:02Генконсульство России в Нью-Йорке перешло на режим жесточайшей экономииТАССвчера в 13:47И. о. генконсула России Славкин заявил об отказе банков в США открывать новые счетаLenta.ruвчера в 14:18И.о. генконсула Славкин сообщил о блокировке средств российского консульства в Нью-ЙоркеГазета.Ruвчера в 12:59Средства консульства России в Нью-Йорке заблокированыМосковский Комсомолецвчера в 12:49Генконсульство России в Нью-Йорке работает полноценно, несмотря на замороженные счетаКоммерсантъвчера в 13:19Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о блокировке счетов в СШАРИА Новостивчера в 12:32Показать ещёОценить1,6KПоделиться