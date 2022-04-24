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Генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в США

Средства генконсульства России в Нью-Йорке, расположенные на счете в банке Bank of America, были заблокированы.
Известия
"Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги", - отметил дипломат, указав, что заблокированная сумма является большой.
Газета.Ru
Славкин добавил, что генконсул в Нью-Йорке Сергей Овсянников уже вернулся на родину.
РИА Новости
Работа консульства сейчас обеспечивается «из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий» и из средств, что платят граждане за консульские услуги.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в США
Известиявчера в 14:02
Генконсульство России в Нью-Йорке перешло на режим жесточайшей экономии
ТАССвчера в 13:47
И. о. генконсула России Славкин заявил об отказе банков в США открывать новые счета
Lenta.ruвчера в 14:18
И.о. генконсула Славкин сообщил о блокировке средств российского консульства в Нью-Йорке
Газета.Ruвчера в 12:59
Средства консульства России в Нью-Йорке заблокированы
Московский Комсомолецвчера в 12:49
Генконсульство России в Нью-Йорке работает полноценно, несмотря на замороженные счета
Коммерсантъвчера в 13:19
Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о блокировке счетов в США
РИА Новостивчера в 12:32

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