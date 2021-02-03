Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о напавшем на дипмиссию вандале
Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что на дипмиссию напал вандал. Об этом РИА "Новости" сообщил сотрудник ведомства. Как рассказал собеседник агентства, после случившегося российские дипломаты попросили Госдепартамент США обеспечить безопасность дипмиссии.В источнике
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Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, заявил РИА Новости сотрудник ведомства. Уточняется, что в ходе "антироссийской акции" неизвестный испачкал фасад здания красной краской.
РИА Новости20:40
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