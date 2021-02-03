Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о напавшем на дипмиссию вандале

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что на дипмиссию напал вандал. Об этом РИА "Новости" сообщил сотрудник ведомства. Как рассказал собеседник агентства, после случившегося российские дипломаты попросили Госдепартамент США обеспечить безопасность дипмиссии.В источнике
ТК Звезда
Московский Комсомолец
Газета.Ru
RT на русском
Life.ru
РИА Новости
Царьград
RuNews24.ru
ФедералПресс
Национальная служба новостей
ProUfu.ru
Известия
Телеканал 360°
Вечерняя Москва
Аргументы и Факты
Daily Storm
С чего всё началось
РИА Новости

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале

Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдеп обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, заявил РИА Новости сотрудник ведомства. Уточняется, что в ходе "антироссийской акции" неизвестный испачкал фасад здания красной краской.
РИА Новости20:40
Подробнее о событии
РБК

Консульство в США испачкали краской во время «антироссийского митинга»

РБК21:53
Lenta.ru

Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала

Lenta.ru21:43
РИА Новости

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале

РИА Новости20:40
Газета.Ru

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о напавшем на дипмиссию вандале

Газета.Ru20:50
ТАСС

Генконсульство РФ потребовало от властей США обеспечить его безопасность

ТАСС20:46
RT на русском

Вандал испачкал краской генконсульство России в Нью-Йорке

RT на русском20:45
Коммерсантъ

В генконсульство России в Нью-Йорке бросили красную краску в ходе акции протеста

Коммерсантъ20:54

Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций

Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.
РБК16:00

Макрон допустил возможность использования во Франции вакцины «Спутник V»

Париж, 3 февраля 2021, 07:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V». Об этом Макрон заявил 2 февраля в интервью телеканалу LCI.
REGNUM23:17