Происшествия
Российская газетаГенконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу. Это Евгений Глущенко 1982 года рождения, сообщили ТАСС в диппредставительстве.
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Генкосульство РФ в Хьюстоне назвало имя россиянина, раненого на границе США с Мексикой
Комсомольская правдавчера в 19:17
Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому на границе США и Мексики россиянину
Коммерсантъвчера в 17:55
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