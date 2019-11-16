Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаГенконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу. Это Евгений Глущенко 1982 года рождения, сообщили ТАСС в диппредставительстве.
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Генконсульство в США выяснило имя раненого россиянина

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Генконсульство России назвало имя раненного в США россиянина

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Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

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Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

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Time назвал главные фильмы десятилетия

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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

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Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

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