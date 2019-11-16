Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу. Это Евгений Глущенко 1982 года рождения, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

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