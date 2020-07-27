Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.

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Армия и оружие Иран назвал действия американских самолетов «террористическими» Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут.

Общество За сутки в Красноярском крае 162 человека заразились короновирусом Летальных случаев за сутки нет, всего скончались — 305 человек, прирост умерших от коронавируса пришелся на июль месяц, скончалась более половины жителей от общей цифры по погибшим. 9

Спорт Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.

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Происшествия В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода. 28

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Технологии Spotify заключил первые рекламные контракты в России. Площадку протестируют Ferrero и ivi Первые контракты о рекламном размещении в бесплатной версии сервиса уже заключило ограниченное количество брендов, в числе которых Ferrero Russia – компания будет продвигать бренд Tic Tac – и онлайн-кинотеатр IVI .

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Политика Хайко Маас выступил против возвращения России в G7 Ранее президент США Дональд Трамп предложил расширить G7 и пригласить туда четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, напоминает телеканал "Россия 24".