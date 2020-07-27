Политика
REGNUMГенконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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Общество
Экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии приговорён к 12 годам колонии
Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
RT на русском 04:25
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
Территория новостей 01:37
Армия и оружие
Иран назвал действия американских самолетов «террористическими»
Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут.
РИА Новости 03:44
Общество
За сутки в Красноярском крае 162 человека заразились короновирусом
Летальных случаев за сутки нет, всего скончались — 305 человек, прирост умерших от коронавируса пришелся на июль месяц, скончалась более половины жителей от общей цифры по погибшим.
Kursk.com 03:35
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Политика
FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT).
РБК 04:39
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:52
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Технологии
Spotify заключил первые рекламные контракты в России. Площадку протестируют Ferrero и ivi
Первые контракты о рекламном размещении в бесплатной версии сервиса уже заключило ограниченное количество брендов, в числе которых Ferrero Russia – компания будет продвигать бренд Tic Tac – и онлайн-кинотеатр IVI .
Sostav.ru 04:00
Политика
Партия Порошенко проведет акцию против перемирия в Донбассе
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о намерении провести акцию против вступления в силу нового перемирия в Донассе.
Известия вчера в 19:32
Общество
Чемпион мира по биатлону Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Общество
В Крыму выявили 12 новых случаев коронавируса
Четверо человек обратились за медицинской помощью, в том числе один прибывший из другого региона, ещё четверо – контактная группа ранее заболевших, двое выявлены при тестировании здоровых лиц, ещё два случая – завозные из-за границы, сообщил Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 02:58
Общество
В Японии создали разлагающиеся в воде пластиковые пакеты из тростника
Разработка принадлежит японской компании Mitsubishi Chemical. Примечательно, что пакеты способны разлагаться целый год.
Evo-rus.com 01:34
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Космос
«Сыну» робота «Федора» не доверят управлять космическим кораблем
РИА Новости 04:37
Политика
Хайко Маас выступил против возвращения России в G7
Ранее президент США Дональд Трамп предложил расширить G7 и пригласить туда четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:29
Футбол
Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей
Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Музыка
Победители конкурса грантов «Измени жизнь к лучшему» определились в Облученском районе ЕАО
Три победителя конкурса грантов «Измени жизнь к лучшему» определились в Облученском районе ЕАО.
РИА Биробиджан 24 июля в 07:30
Политика
Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза
По мнению экспертов, очередные противоречия в ЕС образовались после недавнего саммита, в рамках которого определялся бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план антикризисного восстановления экономики.
Evo-rus.com 01:15