Политика

REGNUMREGNUMГенконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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КНР закрывает генконсульство США в Чэнду после закрытия китайского посольства в Хьюстоне

iReactor24 июля в 01:33

Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду

РИА Новости01:20

МИД КНР официально закрыл генконсульство США в Чэнду

Газета.Ru01:00

В Китае официально закрылось генконсульство США

Lenta.ruвчера в 23:54

Генконсульство США в Чэнду официально прекратило работу

RT на русском00:15

Ответ Хьюстону: Китай закрывает генконсульство США в Чэнду

Пятый канал24 июля в 02:12

МИД КНР: Генконсульство США в Чэнду официально закрыто

Российская газета00:29
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Здоровье

В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса

Случаи бегства По меньшей мере 11 перебежчиков из КНДР вернулись из Южной Кореи на родину за последние пять лет, рассказал в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.
ТАСС вчера в 23:29
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Варди стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ в 33 года

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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
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Музыка

Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Piter.tv 24 июля в 04:10
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Общество

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI вчера в 05:11
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Политика

В Британии оценили российский флот

В Британии оценили российский флот и отметили, что в день ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своей армии.
Lenta.ru 00:56
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Общество

Восемь забайкальских выпускников получили по сто баллов на ЕГЭ

REGNUM 00:28
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Происшествия

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины

В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей, сообщает 27 июля РЕН ТВ.
Известия 00:24
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Здоровье

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
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Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС 25 июля в 13:47
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Футбол

Геннадий Орлов разобрал момент с пенальти в матче «Зенит» — «Химки» (1:0)

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что арбитр финального матча Кубка России Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота подмосковного клуба.
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Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

Говорит Москва вчера в 15:53
Происшествия

134 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 134 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, еще 61 пациент — выздоровел, скончались 6 носителей COVID-19, в том числе пять от коронавируса и вызванных им осложнений.
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
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Футбол

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

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Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота

Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
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В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений

Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец вчера в 22:01
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Происшествия

Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

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Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
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Оле-Гуннар Сульшер: «Все ожидали, что „МЮ“ будет шестым или седьмым. Мы выстраиваем культуру»

Все ожидали, что мы будем шестыми или седьмыми. Если меня критикуют, то это лишь делает меня сильнее в том, чем я занимаюсь.
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