Среди стран, которые примут участие в международном трибунале над «военными преступниками» в Донецкой народной республике (ДНР), будут Луганская народная республика и Сирия, последняя дала предварительное согласие, сообщила в интервью ТАСС министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.
Ранее суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, также арестован генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.