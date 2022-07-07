Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.