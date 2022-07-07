Будьте в Плюсе

Генконсульство в Харбине: восемь регионов России и КНР намерены расширять сотрудничество

Восемь российский и китайских регионов планируют расширить торгово-экономическое сотрудничество.
Коммерсантъ
Отмечается, что были подписаны коммерческие документы между 48 компаниями из России и Китая.
ПРАЙМ
Власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.
ТАСС
По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 35,8%, до $146,88 млрд.
ТАСС

Подробнее о событии

Генконсульство России: восемь российских и китайских регионов намерены расширять сотрудничество
RT на русском01:13
Восемь регионов России и Китая договорились о расширении торгового сотрудничества
Life.ru00:58
Восемь регионов России и КНР намерены расширять торговое сотрудничество
ТАСС23:22
Восемь регионов России и Китая расширят торговое сотрудничество
Новые Известия00:22
В Генконсульстве заявили о намерении регионов России и Китая расширять торговое сотрудничество
ПРАЙМ00:15
Генконсульство в Харбине: восемь регионов России и КНР намерены расширять сотрудничество
РИА Новости00:01
Восемь регионов России и Китая расширят торговое сотрудничество
Коммерсантъ00:48

Интересное

РБК: в РАНХиГС разработали модель прогнозирования спада экономики России

Институт прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС разработал модель прогнозирования спада экономики России вследствие внешнеэкономических шоков.
ТАСС01:19

Аналитик Тузов: ослабление рубля могло произойти благодаря участию государства

Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июня. За это время оно составило порядка 20 процентов.
РИА Новости18:15

Кадыров считает приоритетом в спецоперации уничтожение террористов из Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает своей принципиальной задачей в ходе спецоперации на Украине уничтожение террористов, сбежавших из Чечни.
Коммерсантъ00:27

Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале

Среди стран, которые примут участие в международном трибунале над «военными преступниками» в Донецкой народной республике (ДНР), будут Луганская народная республика и Сирия, последняя дала предварительное согласие, сообщила в интервью ТАСС министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
РБК01:12

Экс-депутат Сейма Пискорский: НАТО не поможет Польше в войне с Россией из-за Украины

Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.
РИА Новости21:28

На Большом Каменном мосту в Москве в ДТП погибли два человека, еще один пострадал

В центре Москвы на Большом Каменном мосту столкнулись два легковых автомобиля, в результате два человека погибли.
Lenta.ru01:14

Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира

Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием, заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.
РИА Новости20:00

Китайский военный эксперт Чжунпин допустил развитие ситуации на Украине в ядерную войну

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times заявил, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе.
Газета.Ru00:49

Fox News: в росте цен на бензин в США виновата политика Байдена

Цены на бензин в США растут из-за политики американского президента Джо Байдена, а не из-за действий российского лидера Владимира Путина, которого Байден пытается в этом обвинить.
RT на русском00:41

Суд в Москве арестовал всех подозреваемых по делу о злоупотреблениях в МВД

Ранее суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, также арестован генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.
RT на русскомвчера в 16:01