Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиГенконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне. Ранее в Погранично-таможенной службе США сообщили, что пограничник ранил россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу в штате Аризона.
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Генкосульство РФ в Хьюстоне назвало имя россиянина, раненого на границе США с Мексикой

Комсомольская правда19:17

Генкольсульство назвало имя раненого на границе США и Мексики россиянина

РБК18:28

Генконсульство РФ в Хьюстоне намерено получить доступ к раненому в Аризоне россиянину

ТАСС17:47

Генконсульство РФ намерено получить доступ к раненому у границы Мексики россиянину

Коммерсантъ17:55

Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

РИА Новости18:26

Генконсульство России назвало имя раненного в США россиянина

RT на русском18:36

Генконсульство отреагировало на обстрел россиянина на границе США и Мексики

Известия17:55
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
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