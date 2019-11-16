Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне. Ранее в Погранично-таможенной службе США сообщили, что пограничник ранил россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу в штате Аризона.

Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

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