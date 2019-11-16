Происшествия
РИА НовостиГенконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина
Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне. Ранее в Погранично-таможенной службе США сообщили, что пограничник ранил россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу в штате Аризона.
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Генкосульство РФ в Хьюстоне назвало имя россиянина, раненого на границе США с Мексикой
Комсомольская правда19:17
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