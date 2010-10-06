Единоборства
КоммерсантъГеннадий Головкин потянулся за старым поясом
В ночь на воскресенье по московскому времени в нью-йоркском Madison Square Garden состоится один из самых интригующих поединков года. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко в бою за вакантное звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
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Головкин – Деревянченко кто победил и итог боя онлайн-трансляция боксерского поединка
Российский Диалогвчера в 20:35
Бокс. Сергей Деревянченко — Геннадий Головкин. 06.10.2010. Где смотреть бой онлайн
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