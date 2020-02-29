Общество
РЕН ТВГеннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг
Wikipedia Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал моду на пирсинг, а также заявил, что проколы интимных мест — это глупо.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.Говорит Москва09:41
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Общество
Доступ к порталу госуслуг стал бесплатным
С 1 марта россияне смогут воспользоваться сайтом госуслуг и порталами федеральных и региональных органов власти даже при нулевом балансе.
Общество
В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
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По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. Об этом сообщает издание Politico.
Происшествия
СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве
28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми.
Здоровье
Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Политика
В партии Зеленского анонсировали перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».
Экономика
Экс-советник ЦРУ Рикардс рассказал, как США манипулируют золотом
Джеймс Рикардс обратил внимание на то, что в настоящий момент цены на золото формируются в двух местах – на лондонском спотовом рынке и нью-йоркском рынке золотых фьючерсов.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами
Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждены за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Хоккей
ОТВ покажет все матчи «Металлурга» и «Белых медведей» в плей-офф
По словам спортивного комментатора телеканала ОТВ Константина Устьянцева, помимо матчей «Металлурга», медиахолдинг покажет игры Молодёжной хоккейной лиги с участием «Белых медведей», которые накануне обеспечили себе участие в плей-офф.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Футбол
Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину
Футболист «Краснодара» Ари поделился мнением о влиянии президента России Владимира Путина на международный имидж страны.
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Ранним утром воскресенья в больнице города Перт скончался первый заразившийся коронавирусом пациент.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Происшествия
Пятеро мошенников из Кузбасса обманули жителей 18 регионов России
В Кузбассе будут судить организованную группу телефонных мошенников, которая обманула жителей 18 регионов России.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Надежда Бабкина живет одна в шикарной квартире с видом на Кремль. Ее молодой избранник Евгений Гор периодически навещает певицу.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Общество
Президент Казахстана навестит дунган после межэтнического конфликта
Планирую встретиться с жителями сёл в Кордайском районе, где проживают казахи и дунгане, — сказал Токаев.