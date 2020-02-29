Общество

РЕН ТВРЕН ТВГеннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг

Wikipedia Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал моду на пирсинг, а также заявил, что проколы интимных мест — это глупо.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.
Говорит Москвавчера в 09:41

Подробнее о событии

Геннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг

РЕН ТВвчера в 11:51

Онищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

URA.Ruвчера в 12:17

Онищенко оценил интимный пирсинг

Телеканал 360°вчера в 12:11

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

Эхо Москвывчера в 12:32

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

News.ruвчера в 11:37

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Lenta.ruвчера в 10:58

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Говорит Москвавчера в 09:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:00, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости вчера в 05:56
Здоровье

Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление

Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Политическая Экспертиза вчера в 04:16
Шоу-бизнес

Певица Савичева: реакция блогерши на смерть своего мужа шокирует

Потерявшими чувство реальности назвала участников трагической «банной вечеринки» 29 февраля певица Юлия Савичева.
Красная весна вчера в 15:47
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
Спорт

Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
RT на русском вчера в 08:37
Общество

American Airlines приостановила полеты в Милан из-за «снижения спроса»

В сообщении компании говорится, что подобное решение принято из-за снижения спроса на эти рейсы. Возобновить полеты планируется с 25 апреля.
Красная весна вчера в 23:03
Политика

Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком стало недовольство олигарха Игоря Коломойского решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал Ирину Шихман за недавнее интервью

Через несколько недель после выхода выпуска исполнитель раскритиковал интервьюера, так как полностью просмотрел данный выпуск.
OAnews вчера в 12:31
Единоборства

Результаты UFC Fight Night 169: Фигередо нокаутировал Бенавидеза

В Норфолке, США, состоялся турнир UFC Fight Night 169, главным событием которого стал поединок за вакантный чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидезом и Дейвесоном Фигередо, однако, титул, оставленный Генри Сехудо, так и не нашел нового владельца.
FightTime.ru вчера в 22:48
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Газета.Ru вчера в 13:18
Политика

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Российская газета вчера в 22:55
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
Avia.pro вчера в 12:22
Футбол

«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Армия и оружие

Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»

Lenta.ru вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН вчера в 23:35
Армия и оружие

Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию

Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Взгляд.ру вчера в 23:18
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:12
Кино

Бен Аффлек перекрасил волосы в блонд для роли в фильме Ридли Скотта

iReactor 28 февраля в 23:42
Кино

Фильм иранца Расулофа получил «Золотого медведя» Берлинале

Лента иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Зла не существует» получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Космос

Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy

Популярная механика вчера в 02:05
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК вчера в 00:47
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru вчера в 16:12
Происшествия

В Челябинской области школьник умер во время урока

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 05:55
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform 27 февраля в 08:08
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Газета.Ru вчера в 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное