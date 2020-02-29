Общество
РЕН ТВГеннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг
Wikipedia Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал моду на пирсинг, а также заявил, что проколы интимных мест — это глупо.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.Говорит Москвавчера в 09:41
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой
Эхо Москвывчера в 12:32
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