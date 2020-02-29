Общество
РЕН ТВГеннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг
Wikipedia Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал моду на пирсинг, а также заявил, что проколы интимных мест — это глупо.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.Говорит Москва09:41
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Спорт
Большунов не тратил время на питье воды ради результата
Неудачи в «Ски туре» реабилитировало второе место на этапе Кубка мира в Лахти, теперь отрыв Большунова составляет 465 очков.
Армия и оружие
МИД Турции: ВКС России не участвуют в ударах по турецким военным
Российские Военно-космические силы (ВКС) по прежнему поддерживают правительственные войска Сирии, но в ударах по турецким военным в Идлибе они не участвуют, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 29 февраля, сообщает агентство Анадолу.
Единоборства
Бенавидес: я потерял уважение к Фигейредо
Боец UFC Джозеф Бенавидес прокомментировал провал Дейвесоном Фигейредо взвешивания.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Авто
В России доступен для заказа новый Geely Coolray
Новый Geely Coolray в варианте Flagship обзаведется новым черным логотипом и более акцентированным дизайном переднего бампера, выхлопных патрубков, заднего спойлера, а также оригинальными светодиодными фарами.
Единоборства
Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Происшествия
В Ирландии и Люксембурге выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019.
Шоу-бизнес
Эксперт объяснил секрет «вечной молодости» Ротару
Как ранее писал «Рамблер», по словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, София Ротару перед концертами придерживается особого режима питания и активно занимается физическими упражнениями, что помогает ей выглядеть на сцене гораздо моложе своих лет.
Общество
Борис Джонсон женится и в очередной раз станет отцом
У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер.
Здоровье
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Профилактическое самолечение антивирусными препаратами не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом COVID-19, заявила РИА Новости в Бангкоке таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай, принявшая участие в международной конференции по проблемам резистентности инфекционных заболеваний к антибиотикам и антивирусным препаратам, которая прошла на этой неделе в столице Таиланда.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Экономика
Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным, передает 5minutes со ссылкой на правительство страны.
Авто
В России под налог на роскошь попали Honda и Mazda
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Общество
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Более 40 тысяч человек посетили парк «Остров мечты» в день открытия
Парк развлечений "Остров мечты" в день открытия посетили более 40 тысяч человек, рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.
Космос
Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе»
Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Спорт
Пловец Сунь Ян, разбивший допинг-пробу, дисквалифицирован на 8 лет
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
Футбол
Тедеско прокомментировал игру Рассказова и Соболева в матче с «Динамо»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выделил игру защитника Николая Рассказова в матче против столичного «Динамо».
Происшествия