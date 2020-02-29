Общество

РЕН ТВРЕН ТВГеннадий Онищенко раскритиковал интимный пирсинг

Wikipedia Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал моду на пирсинг, а также заявил, что проколы интимных мест — это глупо.
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с чего всё началось

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» рассказал, что считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.
Говорит Москва09:41

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой

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Онищенко назвал пирсинг «глупейшей и опасной модой»

URA.Ru12:17

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Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Lenta.ru10:58

Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой: гигиена нарушается

Говорит Москва09:41
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
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