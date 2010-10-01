Футбол
Спорт-ЭкспрессГеннадий Орлов привел в пример Джордана Ларссона
Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — ЦСКА в интервью «СЭ» покритиковал форварда питерцев Сердара Азмуна и отдал должное голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.
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Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Газета.Ru 04:07
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
ТК Звезда 03:11
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Гаджеты
Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com 01:08
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Транспорт
Новые штрафы для водителей установили с 1 ноября в России
Новые штрафы за эксплуатацию грузовых машин и автобусов без тахографа начали действовать с 1 ноября 2019 года.
ФАН вчера в 03:35
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor вчера в 09:29
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Общество
В Раде предложили наказать уничтоживших барельеф Жукову националистов
РИА Новости Крым 03:39
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске
Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»
Soccer.ru вчера в 13:59
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Происшествия
Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ
Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
РИА Новости 09:31