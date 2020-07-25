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РБК
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Кто купил "Стройтранснефтегаз" "Стройтранснефтегаз" — второй по величине подрядчик "Газпрома" после "Стройгазмонтажа" (СГМ), которого Аркадий Ротенберг продал в конце 2019 года. Какая именно компания купила "Стройтранснефтегаз", источники РБК не говорят.В источнике
С чего всё началось
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
РБК25 июля в 02:01
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Эхо Москвы

Бизнесмен Геннадий Тимченко, по сведениям РБК, продал компанию «Стройгазнефтемонтаж»

Эхо Москвы25 июля в 12:02
BFM.ru

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

BFM.ru25 июля в 12:14
Forbes

РБК: Тимченко с партнерами продал последнего из крупнейших подрядчиков «Газпрома»

Forbes25 июля в 08:34
ТАСС

РБК: «Газпром» выкупил долю в своем подрядчике «Стройтранснефтегазе»

ТАСС25 июля в 09:21
News.ru

Тимченко и партнёры продали «Стройтранснефтегаз»

News.ru25 июля в 07:20
Коммерсантъ

РБК: структуры «Газпрома» купили у Тимченко «Стройтранснефтегаз»

Коммерсантъ25 июля в 02:55
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК25 июля в 02:01
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Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ01:48
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Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru03:41
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Более 98% пациентов с коронавирусом поправляются без особого лечения

Более 98 % заболевших коронавирусом поправляются без специального лечения, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрия Киселёва.
Псковское агентство информации00:59
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«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.
Коммерсантъ18:23
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В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК22:33
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
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Экс-боевик АТО призвал к экономической блокаде Донбасса

Чтобы вернуть территории Донбасса под контроль Киева необходимо усилить экономическую и гуманитарную блокаду, считает бывший командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин.
Общественная служба новостейвчера в 08:14
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Клуб ФНЛ «Чайка» продлит контракт с главным тренером Адиевым

Выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Чайка" из Ростовской области достигла принципиальной договоренности о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости18:00
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