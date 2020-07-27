Экономика
РБКГеннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Кто купил "Стройтранснефтегаз" "Стройтранснефтегаз" — второй по величине подрядчик "Газпрома" после "Стройгазмонтажа" (СГМ), которого Аркадий Ротенберг продал в конце 2019 года. Какая именно компания купила "Стройтранснефтегаз", источники РБК не говорят.
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с чего всё началось
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.РБК25 июля в 02:01
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Бизнесмен Геннадий Тимченко, по сведениям РБК, продал компанию «Стройгазнефтемонтаж»
Эхо Москвы25 июля в 12:02
РБК: Тимченко с партнерами продал последнего из крупнейших подрядчиков «Газпрома»
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