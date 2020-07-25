Экономика

РБКРБКГеннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Кто купил "Стройтранснефтегаз" "Стройтранснефтегаз" — второй по величине подрядчик "Газпрома" после "Стройгазмонтажа" (СГМ), которого Аркадий Ротенберг продал в конце 2019 года. Какая именно компания купила "Стройтранснефтегаз", источники РБК не говорят.
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Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
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News.ru07:20
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Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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