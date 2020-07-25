Экономика

РБКРБКГеннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

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Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
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СМИ узнали о продаже «Стройтранснефтегаза» структурам «Газпрома»

BFM.ru03:09

РБК: структуры «Газпрома» купили у Тимченко «Стройтранснефтегаз»

Коммерсантъ02:55

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК02:01
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Геннадий Николаевич Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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