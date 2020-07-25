Экономика
РБКГеннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
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Происшествия
Бронемашина затонула в Керченском проливе
Lenta.ru 04:14
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Общество
Финляндия не откроет границу с Россией как минимум до 25 августа
Пока въезд в Финляндию для россиян ограничен до 25 августа. Без ограничений смогут посещать страну 15 государств Шенгенского соглашения.
ToDay News Ufa 02:53
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Общество
Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отучить водителей пользоваться мобильными телефонами за рулем.
Газета.Ru 03:04
Общество
На Украине за сутки коронавирус выявили у более 1,1 тысячи человек
С начала пандемии на Украине выявили 63 929 случаев COVID-19, выздороветь смогли- 35 497 человек, скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 590 пациентов.
Украина.ру 04:11
Происшествия
Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым
Пропавший в подмосковном лесу Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.
Lenta.ru 04:19
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Газета.Ru 23 июля в 11:41
Футбол
«Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России
В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших.
Вести.Ru 01:57
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Космос
Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска
Аргументы недели 23 июля в 07:37
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Футбол
Гвардиола получит 300 миллионов фунтов на трансферы
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получит около 300 миллионов фунтов на трансферы, сообщает sport.es.
LiveSport.ru 04:07
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК вчера в 14:39
Авто
Toyota объявила цены на свой кроссовер Venza 2021 года
В отличие от предыдущей Venza, которая была кроссовером на базе Camry, новая модель взята из японской линейки Toyota, где она называется Harrier.
Avtovesti.com 04:28
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия 23 июля в 22:56
Происшествия
В Петербурге на коронавирус протестировали 18 тыс. человек
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:25 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 18 348 человек.
REGNUM 23 июля в 03:25
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс 23 июля в 06:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram
Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов, которые находятся в бракоразводном процессе, отказались от наблюдения за новостями о жизни друг друга.
РЕН ТВ 00:24
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Общество
В Петербурге полиция задержала актеров в милицейской форме
Evo-rus.com 02:04
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Общество
В России за сутки выявлен 5871 новый заболевший коронавирусом
В стране за сутки скончались от COVID-19 146 человек, за весь период - 13 192 человека.
Интерфакс 03:32
Футбол
Жозе Моуринью: «Я чемпион последних пяти матчей. Можете дать мне медаль, мы набрали 13 очков»
Можете дать мне медаль – чемпиону последних пяти матчей, мы набрали 13 очков. Я стараюсь постоянно давать максимум.
Sports.ru 03:46
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
SM News вчера в 08:48
Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек
Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости 03:43