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РБК
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% «Волга груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян. Митюшов проработал в структурах "Газпрома" около десяти лет, Карташян также несколько лет работал в монополии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
РБК02:01
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РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК02:01
BFM.ru

СМИ узнали о продаже «Стройтранснефтегаза» структурам «Газпрома»

BFM.ru03:09
Коммерсантъ

РБК: структуры «Газпрома» купили у Тимченко «Стройтранснефтегаз»

Коммерсантъ02:55
Компания

Тимченко продал «Стройтранснефтегаз» структурам «Газпрома»

Компания04:30
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Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика ищут около двух тысяч человек

Криминалисты, сотрудники МЧС, полиции, добровольцы и жители села Строгановка близ Симферополя – всего около 2 тысяч человек ищут пропавшего в пятницу трехлетнего мальчика, сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.
РИА Новости03:43
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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Бывший фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил, что на него напали возле подъезда его дома в Москве

Как сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" врио начальника пресс-службы ОМВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова, в данный момент ведется процессуальная проверка.
Эхо Москвы04:31
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