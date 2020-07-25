Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Кто купил "Стройтранснефтегаз" "Стройтранснефтегаз" — второй по величине подрядчик "Газпрома" после "Стройгазмонтажа" (СГМ), которого Аркадий Ротенберг продал в конце 2019 года. Какая именно компания купила "Стройтранснефтегаз", источники РБК не говорят.В источнике
С чего всё началось
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
РБК02:01
Подробнее о событии
BFM.ru

СМИ узнали о продаже «Стройтранснефтегаза» структурам «Газпрома»

BFM.ru03:09
News.ru

Тимченко и партнёры продали «Стройтранснефтегаз»

News.ru07:20
Новый Калининград.Ru

СМИ: Тимченко продал «Стройтранснефтегаз». Фирма строит культурный центр на Острове

Новый Калининград.Ru06:05
Компания

Тимченко продал «Стройтранснефтегаз» структурам «Газпрома»

Компания04:30
ГЛАС.RU

Структура «Газпрома» выкупила «Стройтранснефтегаз»

ГЛАС.RU07:25
Коммерсантъ

РБК: структуры «Газпрома» купили у Тимченко «Стройтранснефтегаз»

Коммерсантъ02:55
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК02:01
Реклама

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс06:51
5,4K

В Ростовской области из роддома похищен новорождённый

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорождённый ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском07:05
17
Реклама
Реклама

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
192

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
1,7K
Реклама
Реклама

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk23 июля в 11:24
6
Реклама

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости23 июля в 05:48
87
Реклама

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвывчера в 11:28
158
Реклама
Реклама
Реклама