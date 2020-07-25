Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% «Волга груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян. Митюшов проработал в структурах "Газпрома" около десяти лет, Карташян также несколько лет работал в монополии.В источнике
С чего всё началось
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
РБК02:01
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