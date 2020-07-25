Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК 2

По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% «Волга груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян. Митюшов проработал в структурах "Газпрома" около десяти лет, Карташян также несколько лет работал в монополии.