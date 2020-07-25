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РБК
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% «Волга груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян. Митюшов проработал в структурах "Газпрома" около десяти лет, Карташян также несколько лет работал в монополии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.
РБК02:01
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Финансовая газета

«Газпром» выкупил у Геннадия Тимченко и его партнеров «Стройтранснефтегаз»

Финансовая газета05:48
Компания

Тимченко продал «Стройтранснефтегаз» структурам «Газпрома»

Компания04:30
Коммерсантъ

РБК: структуры «Газпрома» купили у Тимченко «Стройтранснефтегаз»

Коммерсантъ02:55
BFM.ru

СМИ узнали о продаже «Стройтранснефтегаза» структурам «Газпрома»

BFM.ru03:09
РБК

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

РБК02:01
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Lenta.ruвчера в 11:51
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета04:46
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Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины.
Lenta.ru05:48
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv23 июля в 01:53
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