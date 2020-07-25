Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). Об этом РБК рассказали два человека, близких к топ-менеджменту компании.

с чего всё началось

По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% «Волга груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян. Митюшов проработал в структурах "Газпрома" около десяти лет, Карташян также несколько лет работал в монополии.

Путешествия Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение. 69

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 4,7K

Единоборства Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.

Происшествия Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. 166

Экономика Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. 4

Единоборства Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.

Общество В России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19 В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. 25

Происшествия В Крыму возбудили дело по факту исчезновения трехлетнего мальчика Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика в селе Строгановка Симферопольского района. 29

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 436

Игры Состоялся глобальный запуск MMORPG V4 К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы. 6

Происшествия СК завел еще два дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» Следственный комитет завел еще два уголовных дела на жителей Перми и Кемерово после того, как они опубликовали фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк", рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 20

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 156

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,1K

Политика Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом. 76

Футбол «Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А "Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.

Общество Посольство Армении призвало соотечественников к сдержанности Жителей Армении, живущих в Москве, призвали не поддаваться на провокации, а продолжить соблюдать законы Российской Федерации. 15

Политика В Киргизии 30 июля объявят днём траура по умершим от коронавируса В Киргизии 30 июля объявят днём национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.

Кино Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики» В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса. 61