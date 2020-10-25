Генпрокуратура Армении располагает фактами участия турецкого спецназа в войне в Карабахе
Турция и Азербайджан готовились к наступлению на Карабах с августа, заявляет прокуратура Армении. Согласно сообщению, с начала августа этого года большое число военнослужащих спецподразделений ВС Турции, находилось в Азербайджане, где проводило масштабные военные учения с азербайджанскими ВС.В источнике
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