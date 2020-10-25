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Генпрокуратура Армении располагает фактами участия турецкого спецназа в войне в Карабахе

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Политика Сегодня
Anews
Турция и Азербайджан готовились к наступлению на Карабах с августа, заявляет прокуратура Армении. Согласно сообщению, с начала августа этого года большое число военнослужащих спецподразделений ВС Турции, находилось в Азербайджане, где проводило масштабные военные учения с азербайджанскими ВС.В источнике
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Взгляд.ру

Армения заявила о наличии доказательств участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

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Ереван заявил о доказательствах присутствия турецкого спецназа в Карабахе

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Армения сообщила о наличии доказательств участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

Коммерсантъвчера в 06:54
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В Армении заявили о доказательствах участия Анкары в конфликте в Карабахе

РБКвчера в 06:14
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Ереван заявил, что получил доказательства участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

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Армения заявила о доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

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Карабахский фронт, или Что стоит за обменом любезностями между Киевом и Анкарой

Sputnik Армениявчера в 15:06

Трамп заявил, что вакцина переломит ситуацию с пандемией коронавируса

Вакцина от коронавируса положит конец пандемии в США, где число новых случаев заражения инфекцией вторые сутки не падает ниже 80 тыс. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.
ТАСС19:18

Допинг-контроль позволил посмотреть бой Нурмагомедова — капитан Спартака

Допинг-контроль после матча с «Спартака» с «Краснодаром» позволил посмотреть трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи, заявил капитан московского клуба, защитник Георгий Джикиа 25 октября в интервью изданию «Sport24».
ИА Красная Веснавчера в 15:54

Республика вошла в число регионов с самой высокой скоростью распространения коронавируса

Республика Алтай – один из двух регионов России с самой высокой скоростью распространения коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом по результатам анализа заболеваемости Covid-19 за период с 17 по 23 октября.
Новости Горного Алтая23 октября в 21:22

Греф заявил об укреплении рубля до конца года

Если геополитические факторы и ситуация с коронавирусом стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
РИА Новостивчера в 11:09

«Барселона» подала жалобу на судейство в матче чемпионата Испании с «Реалом»

Футбольный клуб "Барселона" направил жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по судейскому решению в матче седьмого тура чемпионата Испании против мадридского "Реала".
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Российские космонавты готовятся к полёту на Луну

ИА «Ореанда-Новости» Экипаж только что вернувшегося на Землю корабля «Союз МС-16» приступил к тренировкам, на которых испытываются функциональные возможности организма космонавтов после длительного пребывания на орбите.
Ореанда-Новостивчера в 01:51

В Минздраве Колымы заявили, что силы здравоохранения региона исчерпаны

Елена Кузьменко прокомментировала и преждевременный уход на каникулы школ города, отметив, что дети являются "основным резервуаром коронавирусной инфекции, который является источником заражения для родителей и более старшего поколения".
Весьмавчера в 06:13

Режим ЧС ввели в районе Сахалина, где подтоплены дома из-за подъема уровня воды в реках

Режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения ввели в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщается в субботу в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.
ТАСС24 октября в 02:00

Эрдоган оскорбил Макрона после отзыва посла Франции из Анкары

Аналогичные заявления Эрдогана уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а Евросоюз призвал президента Турции прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации.
ТВ Центрвчера в 11:20

В первый день выборов президента США проголосовало более 56 млн американцев

По информации издания, многие американцы пришли на избирательные участки в первый день голосования, чтобы заявить о своей оппозиции действующему президенту Дональду Трампу.
Новые Известиявчера в 03:28