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REGNUM
REGNUM

Генпрокуратура Белоруссии направила Литве запрос об экстрадиции Тихановской

Просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской направила властям Литвы белорусская генеральная прокуратура. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба прокуратуры страны.В источнике
С чего всё началось
На родине ее планируют привлечь к уголовной ответственности «за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», говорится в сообщении
 ведомства.
Подробнее о событии

Новости на «России 24». Белоруссия потребовала от Литвы выдать Тихановскую

Вести.Ru05:49

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Коммерсантъ03:02

Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской

ТАСС02:10

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

RT на русском02:45

Генпрокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Тихановской

РИА Новости02:28

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Интерфакс02:26

Белоруссия попросила Литву выдать Тихановскую

Lenta.ru02:56

Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской

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