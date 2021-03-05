Генпрокуратура Белоруссии направила Литве запрос об экстрадиции Тихановской
Просьбу о выдаче бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской направила властям Литвы белорусская генеральная прокуратура. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба прокуратуры страны.В источнике
С чего всё началось
На родине ее планируют привлечь к уголовной ответственности «за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», говорится в сообщении
ведомства.
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