Политика

Взгляд.руВзгляд.руГенпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в Минске

Ведомство объявило о прекращении международного розыска Богачевой на территории Белоруссии, добавил представитель генпрокуратуры, передает ТАСС. Напомним, в Минске задержали россиянку Анну Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США.
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