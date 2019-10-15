Политика
Взгляд.руГенпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в Минске
Ведомство объявило о прекращении международного розыска Богачевой на территории Белоруссии, добавил представитель генпрокуратуры, передает ТАСС. Напомним, в Минске задержали россиянку Анну Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Путешествия
В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен
Специалисты предполагают, что этой осенью не стоит ожидать значительное снижение цен на проживание в люксовых отелях.
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Религия
Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова раскритиковала спектакль Кирилла Серебренникова
Бывшая балерина Анастасия Волочкова раскритиковала спектакль «Машина Мюллер» театра «Гоголь-центр», поставленный режиссёром Кириллом Серебренниковым.
Гаджеты
Оформление корпуса Sharkoon RGB Flow радует минимализмом
Поклонников минимализма может заинтересовать корпус RGB Flow, пополнивший каталог компании Sharkoon Technologies.
Армия и оружие
США перехватили турецкие истребители над Сирией
Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении.
Происшествия
В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек
По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны, 14 октября передает агентство Reuters.
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей
Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Общество
Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной
Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Происшествия
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Происшествия
Погиб мэр Абакана Николай Булакин
Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
Технологии
Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT
Наука
Создан дешевый катализатор для получения водорода
Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики впервые показали, что дешевый катализатор может расщеплять воду и генерировать водород несколько часов подряд.
Общество
Дженнифер Энистон собрала всех «Друзей» для первого фото в Instagram
Для многих поклонников появление актрисы в Instagram стало одним из лучших подарков на 25-летие «Друзей».
Армия и оружие
Совместные военные учения провели 11 стран в Забайкалье
В Забайкалье 15 октября прошли совместные учения 11 стран «бывшего соцлагеря».
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.