В Генпрокуратуре заявили, что на Филатова завели дело как на должностное лицо, которое организовало замену государственного флага Белоруссии возле здания городского совета Днепра на бело-красно-белое полотно.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отвечая на слова главы МИД России Сергея Лаврова о суверенитете Москвы над Воронежской и Ростовской областями, думала, что речь идет об украинских территориях.
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против мэра украинского Днепра Бориса Филатова о разжигании национальной вражды после инцидента с заменой белорусского госфлага на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг.