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Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра украинского Днепра

Генпрокуратура Белоруссии сообщила
, что после инцидента с флагом возбудила дело в отношении главы украинского города Днепра Бориса Филатова.
Газета.Ru
В Генпрокуратуре заявили, что на Филатова завели дело как на должностное лицо, которое организовало замену государственного флага Белоруссии возле здания городского совета Днепра на бело-красно-белое полотно.
Lenta.ru
По информации генпрокуратуры, для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости
Посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.
Газета.Ru

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