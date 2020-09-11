Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.В источнике
С чего всё началось
«Генпрокуратура Германии получила поручение от юридического управления сената для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального — с его согласия», — говорится
11 сентября в twitter ведомства.
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