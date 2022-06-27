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Генпрокуратура ДНР обнаружила останки 172 украинских военных на «Азовстале» в Мариуполе

На территории завода "Азовсталь" эксгумировали останки 172 украинских военнослужащих, сообщила генеральная прокуратура Донецкой народной Республики в Telegram-канале
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РИА Новости
Отмечается, что продолжается работа по обследованию территории комбината "Азовсталь".
РЕН ТВ
Генпрокуратура ДНР также опубликовала персональные данные 52 военных ВСУ, останки которых были эксгумированы 20 мая в парке имени Петровского в Мариуполе.
RT на русском
Бои в Мариуполе шли практически с самого начала военной операции.
РБК

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Генпрокуратура ДНР обнаружила останки 172 украинских военных на «Азовстале» в Мариуполе
РИА Новостивчера в 13:59
Опубликованы списки 52 военнослужащих ВСУ, похороненных в парке имени Петровского на севере Мариуполя
КП - Донецквчера в 13:16
На «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных
Известиявчера в 12:10
Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военных
RT на русскомвчера в 12:48
На заводе «Азовсталь» найдены останки 172 украинских военных
РЕН ТВвчера в 12:13
На «Азовстали» в Мариуполе обнаружено массовое захоронение украинских военнослужащих
Военное обозрениевчера в 13:01
Генпрокуратура ДНР обнаружила на территории «Азовстали» останки 172 украинских военных
ТАССвчера в 12:08

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