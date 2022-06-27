РИА НовостиГенпрокуратура ДНР обнаружила останки 172 украинских военных на «Азовстале» в МариуполеНа территории завода "Азовсталь" эксгумировали останки 172 украинских военнослужащих, сообщила генеральная прокуратура Донецкой народной Республики в Telegram-канале.РИА НовостиОтмечается, что продолжается работа по обследованию территории комбината "Азовсталь".РЕН ТВГенпрокуратура ДНР также опубликовала персональные данные 52 военных ВСУ, останки которых были эксгумированы 20 мая в парке имени Петровского в Мариуполе.RT на русскомБои в Мариуполе шли практически с самого начала военной операции.РБКЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняПятый каналНовый ДеньREGNUMPravda.RuВоенное обозрениеГазета.RuФАНИзвестияНТВВечерняя МоскваРоссийская газетаLife.ruНародные новостиТК ЗвездаКомсомольская правдаReadovka NewsКП - ДонецкВоенное делоПодробнее о событииГенпрокуратура ДНР обнаружила останки 172 украинских военных на «Азовстале» в МариуполеРИА Новостивчера в 13:59Опубликованы списки 52 военнослужащих ВСУ, похороненных в парке имени Петровского на севере МариуполяКП - Донецквчера в 13:16На «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военныхИзвестиявчера в 12:10Генпрокуратура ДНР: на территории «Азовстали» обнаружены останки 172 украинских военныхRT на русскомвчера в 12:48На заводе «Азовсталь» найдены останки 172 украинских военныхРЕН ТВвчера в 12:13На «Азовстали» в Мариуполе обнаружено массовое захоронение украинских военнослужащихВоенное обозрениевчера в 13:01Генпрокуратура ДНР обнаружила на территории «Азовстали» останки 172 украинских военныхТАССвчера в 12:08Показать ещёОценить832Поделиться