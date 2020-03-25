Политика
РИА НовостиГенпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Здоровье
Минздрав Белоруссии отверг итальянский сценарий эпидемии коронавируса
Распространение коронавируса COVID-19 в Белоруссии не пойдёт по итальянскому сценарию.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Общество
Чубайс поддержал раздачу денег россиянам из-за коронавируса
Идея с выдачей каждому гражданину из-за распространения коронавируса фиксированной суммы, которая обсуждается в разных странах, является правильной, однако применительно к России нужен свой подход, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Общество
Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Общество
Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Происшествия
На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Энергетика
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Шоу-бизнес
Асмус показала поклонникам кадры из нового фильма
Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий со съемок нового фильма «Китобой».
Происшествия
Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода
Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Здоровье
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Здоровье
Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Кино
Нет короткой стрижке: создатель «Мстителей: Финал» показал альтернативный образ Капитана Марвел
Капитан Марвел успела сменить несколько образов в блокбастере «Мстители: Финал».
Экономика
Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля
Годовая инфляция временно ускорится в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля.
Авто
Новый Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис
Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Футбол
Президенты «Лацио» и «Ювентуса» повздорили на собрании клубов Серии А
По информации итальянских СМИ, между президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и президентом «Лацио» Клаудио Лотито возник спор на собрании, на котором поднималась тема возобновления сезона Серии А.Лотито выразил мнение, что нынешний сезон можно было бы доиграть, так как по статистике частота заболеваний коронавирусом в Италии заметно снизилась.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.