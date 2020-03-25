Политика

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"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщили в среду, 25 марта, в пресс-службе ведомства
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