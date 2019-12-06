Общество
Lenta.ruГенпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на собственные источники. Также разбирательством займется Федеральное ведомство по уголовным делам.
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Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии начали предварительное расследование против фигурантов дела Скрипалей, сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники.Коммерсантъ12:06
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