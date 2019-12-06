с чего всё началось

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на собственные источники. Также разбирательством займется Федеральное ведомство по уголовным делам.

Кино Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.

Игры В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2 На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.

Фигурное катание Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.

Энергетика Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.

Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.