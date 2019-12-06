Общество

Lenta.ruLenta.ruГенпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на собственные источники. Также разбирательством займется Федеральное ведомство по уголовным делам.
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с чего всё началось
Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии начали предварительное расследование против фигурантов дела Скрипалей, сообщает Spiegel Online
 со ссылкой на источники.
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