Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГенпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина журналиста

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгию Габунию, который в июле в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Грузии.
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с чего всё началось
7 октября журналист Георгий Габуния явится на допрос в рамках расследования превышения должностных полномочий на телеканале «Рустави 2» и присвоения денег компании, сообщило РИА «Новости»
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