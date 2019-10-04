Политика
Rambler News ServiceГенпрокуратура Грузии вызвала на допрос оскорбившего Путина журналиста
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгию Габунию, который в июле в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Грузии.
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с чего всё началось
7 октября журналист Георгий Габуния явится на допрос в рамках расследования превышения должностных полномочий на телеканале «Рустави 2» и присвоения денег компании, сообщило РИА «Новости».Телеканал 360°вчера в 12:38
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Послал Путина, а пошел сам: Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос Георгия Габунию
Царьградвчера в 11:29
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос обматерившего Путина журналиста
Московский Комсомолецвчера в 11:51
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