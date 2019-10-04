с чего всё началось

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгию Габунию, который в июле в эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Грузии.

Общество Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

Политика Новак рассказал о цене транзита газа через Украину Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Общество Метро в Гонконге закрыли после беспорядков Движение поездов было приостановлено в пятницу вечером после массовых беспорядков и актов вандализма на станциях.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кино Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту» МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).

Происшествия Катер врезался в берег Иркутского водохранилища Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отдохнула с детьми в Планетарии 70-летняя Алла Пугачева вместе Максимом Галкиным воспитывает двоих детей: дочь Лизу и сына Гарри, которым в прошлом месяце исполнилось шесть лет.

Экономика Названы самые прогрессивные регионы России В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.