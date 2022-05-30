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Генпрокуратура ЛНР: при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины

В результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины, заявила
 в понедельник Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики.
РИА Новости
ВСУ обстреляли Стаханов с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив по городу три снаряда.
Ведомости
Сообщалось, что в результате обстрела пострадали восемь человек.
Lenta.ru
Украинские военные обстреляли Донецк, основные удары пришлись на центр города.
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