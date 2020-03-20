Коронавирус
REGNUMГенпрокуратура РФ: политолог Соловей ответит за ложь о коронавирусе
Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
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с чего всё началось
По информации The Insider, запись передачи с интервью Соловья, а также стенограмма к ней были удалены с сайта "Эха Москвы" по требованию Роскомнадзора.Царьград11:02
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