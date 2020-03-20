с чего всё началось

Москва, 20 марта 2020, 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Общество Число зараженных коронавирусом в России выросло до 199 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 52 человека до 199, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Авто «АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.

Политика Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.

Путешествия Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.

Происшествия Бывший главный следователь Москвы получил 12 лет колонии за коррупцию Обновлено в 15:10 Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего руководителя столичного управления Следственного комитета России генерал-майора в отставке Александра Дрыманова.

Наука Механизм появления коронавируса раскрыт Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Экономика В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть Если США решат ввести против России новые санкции из-за падения цен на нефть, на ее экономику это не повлияет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Политика Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства Координация деятельности Минфина перешла к вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, следует из утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным изменений в распределение обязанностей между своими заместителями.

Армия и оружие В России отмечают День моряка-подводника Ответственность чувствуется, ответственность большая на тебе, жизнь не только в твоих руках, но и в руках твоих товарищей, паники тут никакой на самом деле нет, мы учимся, чтобы ее не было, все просто, Андрей Ивин, техник моторной группы подводной лодки «Великий Новгород» Учебные тревоги - в распорядке дня подводников.