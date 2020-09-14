Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального
Смотрите также
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
МИД Германии посоветовал обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19
МВД: 13 сентября в Беларуси на акциях протеста задержаны 774 человека
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ
В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни
ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году
В Марий Эл женщина избила чиновника из-за отказа дать место в детсаду
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
МВД РФ направит дополнительный запрос в Германию по Навальному
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
«В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А. Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи», — говорится в сообщении
.
Подробнее о событии