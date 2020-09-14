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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
«В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А. Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи», — говорится в сообщении
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Известия11:56
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос о Навальном

Вести.Ru11:21
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Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального

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RT на русском

Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по Навальному

RT на русском11:09
Lenta.ru

Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по делу Навального

Lenta.ru11:04
РБК

Генпрокуратура отправила новый запрос в Германию по делу Навального

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ТАСС

Генпрокуратура России направила новый запрос в ФРГ по инциденту с Навальным

ТАСС11:20
REGNUM

В Германии заявили, что нового запроса от России по Навальному не поступало

REGNUM07:29

МИД Германии посоветовал обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

России следует обращаться с запросами о состоянии основателя ФБК Алексея Навального не к немецкому правительству, а к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
МИД Германии посоветовал обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО
Ведомости10:50

В НИИ Минздрава предложили лишать врачей дополнительных мер поддержки за отказ от вакцинации

В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) предложили лишать медицинских работников определенных мер социальной поддержки за отказ пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает «Медвестник».
Коммерсантъ05:16
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».
RT на русском11:23
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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