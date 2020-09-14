Генпрокуратура в конце августа уже направила запрос коллегам из Германии с запросом правовой помощи, однако получила от немецких коллег заявление, что никаких документов, информации и результатов анализов без согласия самого Навального или его жены Берлин Москве предоставить не может.

С чего всё началось «В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А. Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи», — говорится в сообщении Известия вчера в 11:56