Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос о Навальном
Смотрите также
Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову
В России предложили ввести почасовой МРОТ
Диетолог рассказала о правильном завтраке для школьников
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Трасса перекрыта в Красноярском крае после столкновения КамАЗов
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Наташа Королева обвинила беременную любовницу Тарзана в краже
Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Глава Ростовской области набрал 65,6% голосов на выборах губернатора
Юля Михалкова выпустила книгу про отношения с мужчинами
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова
МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан
Немецкие врачи заявили, что Навальный снят с ИВЛ и может ходить
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
В МИД прокомментировали совет Мааса обратиться в ОЗХО из-за Навального
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
В России предложили ввести почасовой МРОТ
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Южная Осетия возобновляет пересечение границы с Россией
Генпрокуратура в конце августа уже направила запрос коллегам из Германии с запросом правовой помощи, однако получила от немецких коллег заявление, что никаких документов, информации и результатов анализов без согласия самого Навального или его жены Берлин Москве предоставить не может.В источнике
С чего всё началось
«В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А. Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи», — говорится в сообщении
.
Подробнее о событии