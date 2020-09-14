Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального
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Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
Генеральная прокуратура России 14 сентября направила новый запрос о правовой помощи в Германию по инциденту с Алексеем Навальным, сообщается
на официальном сайте ведомства.
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