Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
Генеральная прокуратура России 14 сентября направила новый запрос о правовой помощи в Германию по инциденту с Алексеем Навальным, сообщается
 на официальном сайте ведомства.
Znak.comвчера в 11:50
Подробнее о событии
RT на русском

МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному

RT на русскомвчера в 14:31
REGNUM

В Германии заявили, что нового запроса от России по Навальному не поступало

REGNUMвчера в 07:29
РИА Новости

Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального

РИА Новостивчера в 11:43
Lenta.ru

Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по делу Навального

Lenta.ruвчера в 11:04
Вести.Ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос о Навальном

Вести.Ruвчера в 11:21
ТАСС

Генпрокуратура России направила новый запрос в ФРГ по инциденту с Навальным

ТАССвчера в 11:20
РБК

Генпрокуратура отправила новый запрос в Германию по делу Навального

РБКвчера в 12:41

National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
8

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
RT на русскомвчера в 13:57
81

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
6

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новостивчера в 09:22
17

Депутат бундестага возмутился ситуацией с Навальным

Как сообщает RT, депутат бундестага Армин Паулу Хампел жестко раскритиковал позицию властей Германии в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также призвал кабмин наладить сотрудничество с Россией, а не манипулировать делом Навального в своих интересах.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
13

Координационный совет назвал численность белорусской оппозиции

Публичной позицией для белорусской оппозиции, которую транслирует координационный совет, стало «прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы».
ИА Красная Весна17:37
8