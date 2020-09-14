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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
Генеральная прокуратура России 14 сентября направила новый запрос о правовой помощи в Германию по инциденту с Алексеем Навальным, сообщается
 на официальном сайте ведомства.
Znak.comвчера в 11:50
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Rambler News Service

Захарова объяснила необходимость запрошенных Россией проб Навального

Rambler News Serviceвчера в 14:48
РИА Новости

Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального

РИА Новостивчера в 11:43
Lenta.ru

В России объяснили нужду в клинических пробах Навального

Lenta.ruвчера в 14:27
РБК

Генпрокуратура отправила новый запрос в Германию по делу Навального

РБКвчера в 12:41
ТАСС

Захарова: запрошенные пробы Навального необходимы для возбуждения уголовного дела

ТАССвчера в 13:52
RT на русском

МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному

RT на русскомвчера в 14:31
Вести.Ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос о Навальном

Вести.Ruвчера в 11:21

Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября
ToDay News Ufa17:58
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Тони Фергюсон потребовал от UFC организовать бой с Дастином Порье

Американский боец ММА, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон обратился к главе промоушена Дане Уайту с требованием организовать ему поединок с Дастином Порье.
Газета.Ruвчера в 13:42
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Льготники могут вернуть право на получение соцпакета

Отказ от набора социальных услуг влечет отсутствием возможности получения бесплатных лекарственных препаратов пациентов на лечение таких социально значимых заболеваний как онкология, эндокринология и иные заболевания, имеющих такое право при получении инвалидности.
Новая Кама12 сентября в 10:00
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