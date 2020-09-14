Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.

С чего всё началось «В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А. Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи», — говорится в сообщении Известия вчера в 11:56