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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
«В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А. Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи», — говорится в сообщении
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Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального

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