Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
«В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А. Генеральная прокуратура РФ продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи», — говорится в сообщении
.
Известия11:56
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Генпрокуратура России направила Германии новый запрос о Навальном

Коммерсантъ11:50
РИА Новости

Генпрокуратура направила Германии новый запрос по делу Навального

РИА Новости11:43
REGNUM

В Германии заявили, что нового запроса от России по Навальному не поступало

REGNUM07:29
Lenta.ru

Генпрокуратура направила в Германию новый запрос по делу Навального

Lenta.ru11:04
Вести.Ru

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос о Навальном

Вести.Ru11:21
ТАСС

Генпрокуратура России направила новый запрос в ФРГ по инциденту с Навальным

ТАСС11:20
RT на русском

Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по Навальному

RT на русском11:09

Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.
ТАСС10:49
27

Врач назвал условие скорейшего прекращения пандемии

Замедленный прирост выявленных зараженных коронавирусом можно расценивать как продолжение по пандемии, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Sputnik Таджикистан08:20

В ДНР оценили заявление Киева об обмене пленными в Донбассе

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление представителей Киева о переходе к обсуждению конкретных дат обмена пленными.
RT на русском12:00

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
161

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают годовщину свадьбы

Сегодня, 13 сентября, первую годовщину свадьбы отмечают Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые всего за год совместной жизни сумели стать одной из наиболее ярких и в то же время эпатажных пар русскоязычного шоу-бизнеса.
Bimru.ruвчера в 06:38
25

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
234

Spiegel сообщил о более жёсткой форме «Новичка» в деле Навального

В публикации говорится о том, что эксперты издания провели специальное расследование и выяснили, что действие ядовитого вещества, применённого в деле Навального, было намного сильнее, нежели известный ранее «Новичок».
CT news07:11
2,1K

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
224

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
78