Общество

Газета.RuГазета.RuГенпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова. В 2019 году уровень коррупционной преступности в стране составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек.
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

Первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.
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Путин показал журналистам свой секретный кабинет

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
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Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией

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США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской

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