Общество
Газета.RuГенпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова. В 2019 году уровень коррупционной преступности в стране составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить2,3K
с чего всё началось
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:28
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Политика
Путин впервые огласил потери Красной Армии под Ржевом
Президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest огласил потери Красной Армии в боях под Ржевом.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Михаила Ефремова доставили на допрос
Михаила Ефремова доставили в ГСУ ГУ МВД Москвы на Новослободской улице, где состоится его допрос.
ТК Звезда вчера в 08:15
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Политика
Путин назвал справедливым ряд претензий к Сталину
Путин выразил уверенность, что советские лидеры «видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками», поэтому они стремились выиграть время, которое было необходимо для укрепления обороны страны.
Известия 15:11
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Здоровье
Больше всего коронавирусом за сутки заболели в Ростове и Шахтах
Новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете области. Больше всего заболевших зафиксировано в Ростове -40 человек и в Шахтах – 35 человек.
Privet-Rostov.ru 05:47
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11
Общество
В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ 10:43
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45
Авто
Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году
Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок 16 июня в 10:53
Происшествия
Баллоны с ацетиленом взорвались на складе в Мурманске
Три баллона с ацетиленом взорвались во время пожара на складе в Ленинском районе Мурманска вечером в четверг, 18 июня.
Известия 15:43
Происшествия
Ураган повалил деревья в Петербурге
В Петербурге ураган повалил деревья и заблокировал движение в Приморском районе.
Neva.Today 13:25
Энергетика
В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95
Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума.
Urbc.Ru 03:19
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Политика
Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском вчера в 08:30
Технологии
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43
Наука
В Швейцарии был создан самый маленький двигатель в мире
МедиаПоток вчера в 05:08
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы 08:19
Происшествия
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
Псковское агентство информации 07:16