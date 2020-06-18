Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова. В 2019 году уровень коррупционной преступности в стране составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек.

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