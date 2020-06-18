Общество

Газета.RuГазета.RuГенпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова. В 2019 году уровень коррупционной преступности в стране составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек.
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

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Названы самые коррупционные российские регионы

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Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы

РБКвчера в 22:28

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

Коммерсантъвчера в 21:55

Стало известно, как Генпрокуратура выбирала самые коррупционные регионы

News.ru12:10
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