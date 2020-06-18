Общество
Газета.RuГенпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова. В 2019 году уровень коррупционной преступности в стране составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить2,3K
с чего всё началось
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:48, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Происшествия
Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова
RT на русском 18:19
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Политика
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
РИА Новости 14:33
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Происшествия
Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Политика
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль
О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 13:03
Наука
Мягкое ископаемое яйцо из Антарктиды приписали семиметровому мозазавру
Палеонтологи изучили гигантское ископаемое яйцо, найденное в меловых отложениях Антарктиды, и пришли к выводу, что оно принадлежало семиметровому мозазавру — хищной морской рептилии, родственной современным варанам.
N+1 13:18
Футбол
«Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии
Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".
Интерфакс-Спорт вчера в 17:12
Киберспорт
Осенью Apex Legends выйдет в Steam и на Nintendo Switch — между всеми платформами будет кроссплей
Осенью в Apex Legends появится кроссплей между всеми платформами, где будет доступен шутер, а именно — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 19:22
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru 09:07
Политика
Путин отверг предположения о «превентивной войне СССР» против Германии
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.
RT на русском 15:46
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Политика
К чему приведёт тройное унижение Антона Силуанова?
Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM Оказывается и да, и нет.
REGNUM 09:35
Происшествия
Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
Известия 16:10
Здоровье
Еще 16 человек заболели коронавирусом в Сахалинской области
В Сахалинской области количество случаев коронавируса возросло до 368. Диагноз официально подтвердился еще у 16 человек.
EastRussia 15 июня в 19:44
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 08:46
Шоу-бизнес
Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55 млн.
Pravda.Ru вчера в 13:06
Футбол
Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ
Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Футбол
РФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
Газета.Ru 09:48