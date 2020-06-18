Общество

Газета.RuГазета.RuГенпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова. В 2019 году уровень коррупционной преступности в стране составил 21,1 правонарушения на 100 тыс. человек.
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

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Стало известно, как Генпрокуратура выбирала самые коррупционные регионы

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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

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Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы

РБКвчера в 22:28

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Коммерсантъвчера в 21:55

Названы самые коррупционные российские регионы

Lenta.ruвчера в 20:41
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Цена автомобильного бензина марки Аи-95 («Премиум-95») в минувшую среду, 17 июня, добралась до своего исторического максимума.
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Горбачев отреагировал на сведения о планах отдать Карелию Финляндии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на сведения финских СМИ о том, что при нем якобы рассматривался план передачи Карелии Финляндии.
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NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
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Экономика

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В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд

Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
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Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией

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Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна

22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
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Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
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Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

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Кристофер Нолан объяснил важность проката для «Довода»

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В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

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