Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
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Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
в сообщении ведомства.
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