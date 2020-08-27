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Интерфакс
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
 в сообщении ведомства.
Дождь09:53
Подробнее о событии
RT на русском

В Генпрокуратуре рассказали о проверке по инциденту с Навальным

RT на русском10:50
ТАСС

В ГП сообщили, что по факту госпитализации Навального не найдено признаков преступления

ТАСС08:19
РЕН ТВ

Генпрокуратура запросила у Германии данные по ситуации с Навальным

РЕН ТВ07:48
Взгляд.ру

Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

Взгляд.ру08:05
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Интерфакс08:05
РИА Новости

Прокуратура не нашла повода для уголовного дела из-за Навального

РИА Новости09:53
Коммерсантъ

Генпрокуратура предложила коллегам из Германии вместе разобраться в истории с Алексеем Навальным

Коммерсантъ09:08

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском16:03
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