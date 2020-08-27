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Интерфакс
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
 в сообщении ведомства.
Дождь09:53
Подробнее о событии
ТАСС

В ГП сообщили, что по факту госпитализации Навального не найдено признаков преступления

ТАСС08:19
РЕН ТВ

Генпрокуратура запросила у Германии данные по ситуации с Навальным

РЕН ТВ07:48
Взгляд.ру

Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

Взгляд.ру08:05
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Интерфакс08:05
RT на русском

ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

RT на русском08:01
РИА Новости

Генпрокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

РИА Новости09:53
Коммерсантъ

Генпрокуратура предложила коллегам из Германии вместе разобраться в истории с Алексеем Навальным

Коммерсантъ09:08

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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В Москве выставят на аукцион дом VIP-свадеб на Воробьевых горах

Дом торжеств «Сафиса», в котором часто празднуют свадьбы представители московской элиты, будет выставлен на торги в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы о банкротстве компании, связанной с экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым.
Компания08:12

Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 30%

По данным исследования, в настоящее время каждая седьмая сделка на вторичном рынке жилья проходит с условно инвестиционной целью, а число покупателей, обладающих незаемными средствами, с начала лета выросло вдвое.
Интерфакс06:04
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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